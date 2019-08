Jsem rád, že Stanislav Biler napsal článek Greta nemusí být dokonalá. Ale má pravdu. Podařilo se mu ukázat podstatu sporu o nepodstatné a demaskovat nípání se v podružnostech, zatímco to podstatné uniká všeobecné pozornosti. V tom se s panem Bilerem shoduju a plně s ním souhlasím; jediné, v čem se rozcházíme, je odpověď na otázku, co že je tedy to podstatné.

Je pravda, že je naprosto nepodstatné, zda švédská studentka Greta Thunbergová jede lodí, vlakem, jestli jí z tácku nebo plastovým příborem. To je bagatelní spor - ale do určité míry pochopitelný, protože spor není o tom, co dělá švédská studentka, ale co dělá "klimatická Greta".

Je důležité oddělit tyto dvě věci. Podobně jako je potřeba oddělovat například Jana Wericha, reálného člověka, herce a výraznou kulturní postavu, od "Panwericha" - patetické karikatury, která trousí životní moudra a citáty a žije jen ve vyprávění, v tradovaných historkách a v banálních „moudrech“, vytištěných na papíru A4 a vylepených na zeď, je stejně tak důležité oddělit reálnou švédskou studentku Gretu Thunbergovou od politicko-marketingového produktu, "klimatické Grety".