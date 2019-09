Obvykle se do novin nepíší články o tom, že se něco nestane, ale tohle bude výjimka. V tomto případě je totiž ona nezpráva vlastně docela zajímavou informací. Po takzvané aféře Šmarda se tu (v médiích, na Faceboocích, Twitterech) objevil názor, jestli by nebylo dobré zpřesnit pravomoci prezidenta. Aby už příště nemohl obstruovat jmenování ministra. Protože až do této aféry platilo, že nemáme a ani nechceme poloprezidentský systém, ve kterém hlava státu fakticky rozhoduje o tom, jak bude složena vláda.

Sněmovna má svoji Stálou komisi pro Ústavu ČR a její členové by měli být ti, kdo za své strany dokážou odpovědět na otázku, jestli a jak ústavu změnit. A proto ji dostali. Protože to byli právě politici, obzvlášť ti opoziční, kdo byli chováním prezidenta Miloše Zemana otřeseni. Mluvili o tom, jak překračuje hranice ústavy, padaly dokonce – třeba od předsedy ODS Petra Fialy – nápady raději zrušit přímou volbu. Zdálo by se tedy, že je Zemanovo chování přiměje k akci. Takže jak jsou na tom teď, po více než týdnu?