To, že komunisté oslabují tak, že by se momentálně podle jednoho průzkumu nedostali do sněmovny, možná není až tak radostná zpráva. Respektive, ano, bylo by krásné, kdybychom neměli ve sněmovně tu skupinu obchodníků s mocí, kteří stojí na zvrácené historii a ideologii. Jenže když říkáme oni, neměli bychom myslet jen na těch jejich současných patnáct poslanců. "Oni", to je 393 100 konkrétních lidí, kteří před dvěma lety došli k volbám a dali jim hlas. A ti se nikam nevytratí.

