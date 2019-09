Je tomu třicet let, co lidé ve středovýchodní Evropě svrhli totalitní komunistický systém. Od té doby se stalo mnohé, co lze oslavovat. Avšak Evropané by neměli usnout na vavřínech. Demokracie v Maďarsku je dnes vážně ohrožena. Obrana práv a svobod vyžaduje společnou reakci všech členských zemí Evropské unie.

