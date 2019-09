Politik, který ustaví nový časový rekord v setrvání v čele vlády, má o zápis do kronik postaráno. Jak ten zápis bude vypadat, záleží na tom, čeho jako premiér dosáhl.

Výkon stále ještě úřadujícího předsedy izraelské vlády Benjamina Netanjahua je o to pozoruhodnější, že co do doby strávené v úřadu překonal i Bena Guriona.

Ale zatímco o historickém významu zakladatele novodobého židovského státu není pochyb, hodnocení nynějšího premiéra není zdaleka jednoznačné.

Koneckonců, zmíněného rekordu letos v létě dosáhl poté, co se mu po jarních předčasných volbách nepodařilo sestavit vládu s většinovou podporou v Knesetu, tedy v čele ne řádného, ale pouze udržovacího kabinetu.