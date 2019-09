Členem vládní komise, která doporučí, kdy by Česko mělo přestat pálit uhlí, se stal poslanec Jan Zahradník (ODS). A to je politik, který si nemyslí, že za globální oteplování mohou lidé. Je to stejné, jako by v lékařském konsiliu nad onkologickým pacientem usedl člověk, který nevěří, že existuje rakovina. Jestliže emise CO2 neohřívají atmosféru, je možné těžit a pálit uhlí dál, ne? Mission completed.

Myšlenka, že vliv lidské produkce skleníkových plynů na klima nebyl dostatečně prokázán, je mezi (nejen) českými elitami dost rozšířená. Jde přitom o zásadní omyl a zjevně největší současný konflikt ideologie se současným stavem lidského poznání. Omyl, který toxicky zasahuje debatu, kterou ve skutečnosti máme vést.