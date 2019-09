Ať se nám to líbí, nebo ne, Miloš Zeman svými slovy o abolici pro Andreje Babiše porušil nanejvýš své slovo a to stejně za mnoho nestojí. A dokonce, i kdyby ji doopravdy stíhanému premiérovi udělil, neudělal by nic nelegálního. Protože mu to prostě dovoluje ústava. A to je ten problém. Zase se necháváme unést tou neveselou postavou Miloše Zemana, namísto abychom se zamýšleli nad tím podstatným.

