Ačkoli tátové tvoří polovinu všech rodičů světa, vědecké studie zkoumající rodičovskou výchovu se dlouhá léta v naprosté většině zaměřovaly pouze na vztah dítěte a jeho matky. Vyplývalo to přirozeně z toho, jak byla vnímána role otce v rámci rodiny. Až do 70. let minulého století převažoval názor, že primárně spočívá v ekonomickém zajištění matky, tak aby se mohla plně věnovat výchově dětí. V ní měl muž získat větší vliv až s přibývajícím věkem potomků a i tak byla jeho role spíše vedlejší.

Vědecké výzkumy posledních let ale tyto teorie úplně rozcupovaly. Ukázalo se, že sociální svět dětí je podstatně bohatší a komplikovanější, než se doposud myslelo. A tátové v něm hrají mnohem důležitější úlohu, než se dříve zdálo.