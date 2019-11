U pirátů se rozjela vnitrostranická šavlovačka. Do pondělka se hlasuje o odvolání místopředsedy Jakuba Michálka, který se prý chová arogantně a hrubě. Další pirát chce z čela mediálního oddělení "sundat" poslance Ferjenčíka. A do toho odstoupil z kandidátky pro krajské volby ve středních Čechách známý internetový podnikatel Patrick Zandl. To vše je podbarveno vzájemným veřejným napadáním za používání politicky krajně nekorektních výrazů. A protože pro úspěšnost strany je důležitý mimo jiné vnější obraz, mohou mít dosud úspěšní piráti zaděláno na problém.

