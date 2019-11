Mistrovství světa v ragby je třetí největší sportovní akcí světa, hned po letní olympiádě a MS ve fotbale. Nejen návštěvností na stadionech, ale především sledovaností. Televizní sledovanost letošního šampionátu se zatím odhaduje na pět miliard diváků.

Taková akce je samozřejmě i soubojem značek. Ty sportovní prostřednictvím sponzorovaných týmů zápasí rovnou na hřišti.

Jde o image, ale i o přímé prodeje replik dresů a sportovního vybavení. Která značka z toho vyšla vítězně a která naopak ztratila?

Mezi poražené se definitivně zařadila jinak nejcennější sportovní značka světa, Nike. Ta má ve špičkovém ragby v současnosti jediného koně, tým Argentiny. Ten ovšem doplatil na těžký los a poprvé po dvaceti letech nepostoupil ze základní skupiny. Značka Nike tak zmizela fanouškům z očí už po úvodní části MS.

Na domácí šampionát se naopak perfektně připravila japonská značka Asics. Ta už před čtyřmi lety uzavřela smlouvy s Austrálií a s Jižní Afrikou. Součástí smluv byla nejen podpora dětí a mládeže, ale v případě druhé jmenované země i přesunutí části výroby do Jižní Afriky. Austrálie se sice probojovala "jen" do čtvrtfinále, ale sázka na Jižní Afriku vyšla perfektně. Zisk titulu mistrů světa přinese zisky i značce. Její popularita v Japonsku, ale i jinde ve světě strmě roste.

Díky čtvrtému Walesu byla vidět i značka Under Armour.

Jednoznačným vítězem se ovšem stala původně malá ragbyová značka Canterbury z Nového Zélandu. Jednak oblékla a vybavila na mistrovství celkem sedm týmů včetně domácího Japonska a nakonec stříbrné Anglie, jednak se stala oficiálním partnerem celého mistrovství a oblékala tak rozhodčí, organizátory i dobrovolníky. Byla prostě všude a zařadila se tím definitivně mezi velké světové značky.

Kapitolou samou pro sebe je v ragby Adidas. Adidas hraje "vlastní soutěž". Už léta obléká a vybavuje legendu legend - novozélandské All Blacks. Ti sice letos skončili po semifinálové porážce od Anglie až třetí, ale to nijak nesnížilo jejich popularitu. All Blacks jsou prostě jiná liga. Adidas to ví a tuhle svoji akvizici si dobře hlídá. Ve sportu, kde mohou být jinak sportovní výsledky vrtkavé, jsou All Blacks jistotou na desítky let.

