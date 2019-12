Česko je zvláštní země, z mnoha důvodů, ale dnes se zdá, že je to i proto, že odsud v podstatě zmizela levice. A je to docela pozoruhodné, protože jde o zemi, které "levice" totalitářsky vládla 40 let, pak se po svém svržení vrátila hned v několika demokratických podobách, poté se na konci 90. let dostala dokonce do vlády a vydržela v ní s výjimkou několika roků až do současnosti.

Pokud by chtěl někdo namítnout, že tu levici přece máme, je třeba si říct, že je velký rozdíl mezi tím, co se jako levice tváří a co se jako levice chová. Viděno čistě formálním pohledem tu opravdu máme dvě oficiální (přiznané) levicové parlamentní strany. KSČM a ČSSD. Komunisté ale žádnou levicí nejsou. Podobně jako před třiceti lety jsou především technology moci. Jakousi firmou, která proměňuje nostalgii zklamaných ve vůbec ne nevýznamný vliv. Jejich skutečným programem je nenápadné nahlodávání prozápadního směřování státu k moderní demokracii. Nestarají se o chudé. Starají se hlavně o sebe. Levicového na tom není nic.

A pak je tu ČSSD a to je to velký příběh. A smutný. To, co jsou dnešní sociální demokraté vlastně zač, lze vyjádřit třeba hodnotou jejich preferencí (zatím ještě nespadli pod pět procent, ale dělají všechno pro to, aby tam brzy skončili), výčtem všech skandálů Andreje Babiše, které ve vládě pomáhají krýt (úplně všechny, protože to přece nejsou jejich problémy, ale problémy Andreje Babiše, které se jich vůbec netýkají, že), nebo prudkým úbytkem voličů, peněz i členů (za poslední dva a půl roku ze strany odešla třetina členů). Ale snad ze všeho nejlépe o současné ČSSD mluví tahle reakce jejich hlavní hvězdy na Ostravsku, bývalého tamního primátora Petra Kajnara, který na zjištění Seznam.cz o otřesném zacházení s klienty domova důchodců Slunečnice odpověděl: "Kolik je asi v Česku lidí, kteří budou s noblesou Ladislava Špačka, srdcem matky Terezy a za minimální mzdu utírat pokálené, dementní starce a stařeny, které jejich děti odložily do starobince, protože si musí užít života?" Cítíte tam tu humanitu a snahu bojovat za lidskou důstojnost, kvůli které zakládali otcové strany v roce 1878 sociální demokracii? Mimochodem, jsou to slova člověka, který sám umístil svoji matku do domova pro seniory.

Kdo byl někdy na sjezdu ČSSD, musel si nutně položit otázku, kolika procentům z těch několika stovek delegátů jde vlastně o nějaké levicové hodnoty. V zákulisí se tam vedle obsazování pozic ve státní správě řeší hlavně to, jak se žije místním stavebním nebo průmyslovým firmám, nebo se vedou starostlivé řeči o tom, jestli náhodou není NATO k tomu Putinovi v Rusku nějak moc přísné.