Silvestrovské ohňostroje mohou být dobrým měřítkem vyspělosti civilizace. Protože jsou sice krásné na pohled, z dálky, ale zároveň ničí život zvířatům i lidem, když jim jsou vystaveni z bezprostřední blízkosti. A to ve městech jsou.

Oslavy konce roku mohou mít podobu velmi necivilizovanou, kdy se střílí z kalašnikovů kolem zapálených ohňů nebo se povolí jen organizované ohňostroje mimo hustě osídlená místa ve městech, a to jen po omezenou dobu. Před rokem se zdálo, že nový pirátský primátor Prahy dostane hlavní město na této škále dál od těch kalašnikovů a ohňů. Protože zatímco v moderních evropských městech se amatérské střílení rachejtlí netoleruje, v Praze si odpalují stovky lidí, co chtějí a kdy chtějí. Primátor Zdeněk Hřib tehdy publikoval několik dojemných příspěvků o tom, jak ohňostroje zabíjejí labutě a podobně, a rozhodl společně s radou, že magistrát letos nahradí ohnivou show tichým videomappingem. Jenže tam to skončilo. A jestliže Piráti rádi a často (a často správně) kritizují třeba premiéra Andreje Babiše za populismus, tady se jim dá vyčíst to samé. Zrušení magistrátního ohňostroje bylo jen gestem. Nevyřešilo se vůbec nic, Praha dál zůstává v této věci mentálně hluboko v nerozvinutém světě.