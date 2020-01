V pondělí 9. září roku 2013 řekl Andrej Babiš hloučku voličů v Plzni: "Kde se nejvíc v tomto státě krade? V IT zakázkách, protože tomu nikdo nerozumí."

Ve středu 29. ledna 2014 začal Andrej Babiš téhle zemi vládnout. Nejdříve jako první místopředseda a ministr financí vlády s ČSSD a lidovci, poslední dva roky jako premiér mění zákony, pravidla a poměry ve správě státu.

V pondělí 26. ledna 2020, téměř přesně po dlouhých šesti letech, se Andrej Babiš rozčílil. A napsal svým fanouškům velmi dlouhý a velmi zapálený vzkaz.

"Čau lidi, zdravím z hackathonu z Holešovic. Jsem naštvanej na úředníky, kteří jsou pod státní službou, díky tomu si můžou dělat, co chtějí, páchat škody, aniž by za to nesli následky. Jako jsme teď svědky v případě ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury přímo zodpovědného za zpackanou 401milionovou zakázku a prvního náměstka na ministerstvu dopravy."