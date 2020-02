Rozhodnutí Ústavního soudu, které potvrdilo platnost zákona o střetu zájmů, nebylo překvapivé. Jak v předstihu poznamenal bývalý ústavní soudce Stanislav Balík: Pokud by byl zákon zrušen, bylo by to podobné, jako konstatovat, že ústavní soudce může mít advokátní kancelář, která by u Ústavního soudu někoho zastupovala.

Je to přesně tak. Jestliže se vyskytují v jedné osobě vrcholný politik rozhodující o dotacích a byznysmen dotace čerpající, je to proti veškeré logice jakož i proti dnes tolik

oblíbenému zdravému rozumu.