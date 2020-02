Z regálů českých obchodů mizí tuny potravin, nápojů všeho druhu, včetně alkoholu i cigaret. Nebýt poptávky i po rouškách a respirátorech, skoro by to vypadalo, jako by se Češi připravovali na dlouhý a mimořádně bujarý večírek. Pravda je méně rozjařená.

Koronavirus, který je už řadu dní hlavním tématem českých médií, sociálních sítí a hlavně hovorů mezi lidmi, naši společnost vyděsil jako už dlouho nic jiného.