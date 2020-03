Málokterá investice či aktivum polarizuje názory lidí tak, jako kryptoměny s čele s jejich vlajkovou lodí bitcoinem. Rozdíl mezi zastánci a odpůrci bitcoinu je možná ještě větší než názorové rozdíly mezi fanoušky Sparty a Slavie. Ne že by se snad poprali, nicméně obhájci této kryptoměny tvrdí, že je to "digitální zlato", budoucnost placení a uchování majetku nezávisle na státech a skvělá investiční příležitost, zatímco druhý tábor o bitcoinu tvrdí, že je to nástroj pro placení a uchování majetku z řady důvodů nepoužitelný a obklopený podvody či snahami o praní špinavých peněz.