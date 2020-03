Moje babička říkávala: "Všechno zlý je k něčemu dobrý!" Možná i ta vaše.

Chápu, většina lidí teď vidí bezprostřední denní problémy, zavřené školy, zrušené akce, hrozící karantény, a protože je košile bližší než kabát, má jen málokdo náladu přemýšlet dnes o tom, co bude v květnu.

Proč v květnu? No, je velmi pravděpodobné, že v květnu aktuální COVIDová epidemie bude už doznívat a dočasně zatuhlá ekonomika se začne znovu rozhýbávat. A pak se teprve ukáže, kdo se nechal semlít a kdo se naopak připravoval i v těžkých časech.

Zkušení manažeři vědí, že každá krize jednou skončí a že nejlepší, co mohou udělat, je využít ji k přípravě a zocelení vlastní firmy, pokud to jde. Třeba nabrat nové schopné zaměstnance, kteří se najednou objeví na pracovním trhu, nebo se zbavit těch, co nejsou pro firmu stoprocentním přínosem. Zkrátka je důležité nezabřednout v dnešních starostech, ale podívat se na to, co budeme dělat potom.

Současná epidemie (pardon, už pandemie) je plná příležitostí, ovšem o nich se v médiích nemluví tak intenzivně jako o nákupu roušek a rušení kulturních akcí. Někdy může být krize skvělým katalyzátorem velmi pozitivních věcí.