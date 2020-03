Lidé milují příběhy. Jsou evolučně nastavení tak, že si je vytváří každý den v každý okamžik. Když někdo začne v dnešních dnech kýchat v metru, okamžitě na mysli vytane otázka, zda nemá koronavirus, jestli je to cizinec, jestli vypadá jako sportovně založený typ, který mohl být na horách v Itálii. A už se to spontánně valí. Je ale úplně jedno, jestli jde o koronavirus nebo o hledání příčiny partnerova pozdního příchodu. Lidský mozek okamžitě vymyslí příběh. Pocit uspokojení z jeho nalezení je totiž řízen stejným odměňovacím mechanismem, který je zodpovědný i za závislost na drogách nebo alkoholu. A je jedno, jestli to je příběh pravdivý nebo zcela falešný.

Evolučně je důležitý, umožňuje rychlé rozhodování v rychlém světě. Ten ale nyní zpomalil a týdny trávené za zdmi vlastního domova jsou příležitostí přemýšlet o sobě i svých bližních. Může se to hodit, protože permanentní soužití s jinými lidmi na jednom místě je psychicky náročné. Není náhoda, že s karanténou roste pravděpodobnost hádek, rozvodů či rozchodů. Lze ji ale přetavit v příležitost a zeptat se, kdo vůbec jsme, a využít k tomu své přátele, rodinu, kolegy i známé. Ti díky karanténě také mají čas podílet se na zajímavém experimentu, který muže zkusit každý.