Česko je jednou z mála zemí na světě, kde je povinné nošení roušek, či jakékoliv kusu látky přes obličej. Jsou naopak země, které to přímo nedoporučují, s argumentem, že nošení roušek vyvolává falešný pocit bezpečí a že při nesprávném používání, například, když si člověk různě hmatá na obličej, to dokonce zvyšuje riziko nákazy. Jinde, například v Polsku zase říkají, ať lidé roušky klidně nosí, ale nic nenařizují, protože podle nich není potvrzeno, že by to, pokud jde o zastavení epidemie, něčemu zvlášť pomáhalo. Světová zdravotnická organizace WHO výslovně doporučuje roušky jen pro osoby s příznaky a zdravotnický personál. V dalších zemích roušky pro všechny pro změnu doporučují (což je příklad Spojených států) a někde jsou rovnou povinné třeba při vstupu do hromadné dopravy, nebo do supermarketů (Rakousko). Prostě každý pes jiná ves. Ovšem jen v Česku a na Slovensku je zakrývání obličeje striktně povinné a za nesplnění povinnosti může přijít trest.