Maršál Ivan Stěpanovič Koněv, ten kovový z pražského Bubenče, změnil adresu. V podstatě má štěstí, protože na rozdíl od mnohých Pražanů v těchto dnech nemusel ani do karantény, ani do nemocnice, ale jenom do depozitáře. Moudře ho tam pomocí jeřábu a náklaďáku nechala uložit radnice Prahy 6, aby se následně stal součástí expozice chystaného Muzea paměti 20. století.