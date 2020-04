Každá nemoc má své příčiny a má také své symptomy. Když přijdete k lékaři, zpravidla se vás zeptá, zda kašlete, a pokud ano, dá vám kapky na kašel. Máte horečku? Dostanete prášky na snížení teploty. Smrkáte? Odejdete s kapkami do nosu. Málokterý lékař se vás zeptá: "Jak žijete? Jaké máte vztahy? Máte se rád?" A přesto právě to jsou ty důležité otázky, které by vám měl položit. Protože nemoc svými symptomy ukazuje na symbolické rovině problém, který máte ve svém životě. Proto se při léčení můžete soustředit místo potlačení symptomů třeba na řešení příčin.

Nemoc ukazuje příčiny v symbolech, v paralelách, v podobnostech tak, aby byly poznatelné, abychom se nad nimi museli zamyslet a zkoumat je. Vyléčit nemoc pak znamená změnit ty části života, na které nám nemoc ukázala. Pak neřešíme symptomy, ale příčiny.

Ano, myslím, že mnozí už pochopili, že tenhle článek se vydává na tenký led celostního (holistického) vnímání člověka a jeho konání, a že ho tedy "z přísně vědeckého hlediska" nemá smysl číst. A mají pravdu, přičemž pro ně je o medicínských i společenských aspektech nemoci covid-19 napsáno mnoho dobrých článků jiných, a proto doporučuji tady přestat číst, nekazit si den a věnovat se článkům jejich pohledu bližším. I ty mají svůj hluboký smysl a koneckonců sám jsem také jeden takový napsal a další v podobném duchu mám v hlavě. Proto tohle doporučení prosím vnímejte jako skutečně upřímné, neironické. Děkuji.