Premiér Andrej Babiš v napjatě očekávaném televizním projevu řekl zhruba toto: "Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!" Pokud je vám to povědomé, máte pravdu. Je to tweet předsedy krizového štábu Jana Hamáčka ze středečního odpoledne. Andrej Babiš na v podstatě identické sdělení pronesené poněkud prkennější formou potřeboval televizní kamery a třináct minut.