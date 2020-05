To je prosím klobouk kouzelníka... ne, nejde o začátek oblíbeného dětského animovaného seriálu o příhodách dvou králíků, ale o vládní realitu, v níž kouzelník, tedy premiér Andrej Babiš tahá z klobouku jeden nápad za druhým, jak pomoci podnikatelům a ekonomice vůbec.

Tu se vytasí s tisíci miliardami, tu zas chce kupovat podíly v soukromých firmách a jinde zas prohlásí, že podnikatelům zaplatí ze státní pokladny část nájemného. Vesměs jde o projevy v televizích a novinách, protože podobná ohlášení na nekonečných tiskových konferencích po jednání vlády už nesleduje skoro nikdo, takže by neměla takový efekt a nikdo by si je nepamatoval. Což by z hlediska premiérovy sebeprezentace byla samozřejmě obrovská chyba.