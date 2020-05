Sociální sítě plní záběry ministryně financí Alenka Schillerové prchající před redaktorku CNN Prima, která ji nečekaně položila otázku v angličtině. Byla to od CNN možná trochu poťouchlost, ale za to, že má z ostudy kabát si může paní ministryně sama. Poté, co HN přinesly informaci, že mimo jiné kvůli chabé angličtině ignoruje důležité videokonference v rámci EU, mohla jednoduše říci: "Je pravda že moje angličtina není nejlepší, ale snažím se, aby to pozici Česká podkopávalo co nejméně." A bylo by to. Nikdo by jí nezkoušel, spíš by zasloužila ocenění za férový a sebekritický přístup. Jenže paní ministryně se rozhodla útočit, jak je pravděpodobně z mediálních školení naučená a obvinila HN, které s informací přišly, ze lži. A tak se nemůže divit, že dopadla, tak jak dopadla. Tedy přímo na ústa.