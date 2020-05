Je strašná škoda, že si neumíme zvolit politiky, kteří by alespoň teď, v době přicházející krize, byli schopni zmodernizovat stát. Ten neskutečně komplikovaný, neefektivní, zkostnatělý a papalášský systém úřadů a organizací se v Česku od devadesátých let moc nezměnil. Určitě ne mentálně. A teď se to mnohdy krutě nevyplácí.

Přibližně před půl rokem jsem měl zajímavý rozhovor s vládním zmocněncem pro digitální státní správu Vladimírem Dzurillou. Nesouhlasili jsme spolu. Já trval na tom, že se úřady digitalizují nesmírně pomalu, že zaostáváme za většinou moderního světa. On opakoval, že je třeba být optimistický a že se mnoho věcí posouvá kupředu, možná nenápadně, ale posouvá. Já nechápal, jak je možné, že musím kvůli prodloužení platnosti řidičského průkazu dvakrát fyzicky na úřad, když třeba spuštění bankovních služeb pod aplikací Revolut zabere asi tak patnáct minut času u počítače. On říkal, že nechápu, že věci jsou mnohem složitější, obzvlášť ve státní správě. A nakonec jsme se zasekli na mojí větě: "Vždyť ani ty datovky nefungujou, a to jsou úplný základ". Vládní zmocněnec mi oponoval, že datové schránky fungují naopak velmi dobře. Že je to věc, která se opravdu povedla.