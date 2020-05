Politici to vědí, my to víme, veřejnoprávní média to vědí, všichni víme, že je to taková nefér hra na nezávislou kontrolu veřejnoprávních médií, a stejně to nikomu nevadí natolik, aby se to dalo změnit.

Už dlouhé roky si kandidáty do rad veřejnoprávní televize, rozhlasu a agentury vybírají politici a maskují ten výběr různými “nepolitickými” spolky. I momentální fanoušci momentálních vládců to asi chápou, nebo jejich většina, ale nikdo masivně neprotestuje. Jen ve chvíli, kdy se do nějaké rady dostane někdo, kdo se někomu nelíbí, objeví se pár komentářů jako třeba tento... a nic. Je to hra, která většině vyhovuje. Opozičním politikům se to může hodit, až nebudou opoziční, žádné elity se tu už nebouří...

Že je to škodlivé, si není třeba po sté vysvětlovat. Dnešní stav je prostě směšný. Je to, jako by na férovost fotbalové ligy dohlíželi předsedové fanklubů prvních pěti týmů v tabulce. Ti by se scházeli s rozhodčími a říkali by jim, kde se upískli a komu mají příště dát červenou kartu, jestli chtějí dál dělat svoji práci. Takový fotbal by se vám jako už vůbec nelíbil.