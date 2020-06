Mladí aktivisté promítali o víkendu na budovu KSČM v Praze portrét Milady Horákové, aby připomněli, že to byli komunisté, kdo ji před sedmdesáti lety zavraždil. Správná akce, nenásilná a trefná. A komunistům se pochopitelně nelíbila. To je dobře.

Oni byli komunisté při letošním výročí zavraždění Milady Horákové vůbec raději hodně potichu. Ještě před pár týdny jich bylo všude plno kvůli jejich divadýlku s (ne)podporou půlbilionového schodku rozpočtu vlády Andreje Babiše, kterou se smluvně zavázali podporovat. Ale jak se spustily akce připomínající Miladu Horákovou, ztichli. Až na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa.

Filip totiž, jak sám řekl, vůbec nechápe, proč by někdo měl chtít promítat obraz Milady Horákové na zeď sídla jeho KSČM. Že prý je to docela jiná komunistická strana než ta dřívější komunistická strana. "Nevím, co je k tomu vede. Komunistická strana Čech a Moravy existuje od března 1990 a je to pravděpodobně nedostatek znalostí, že obviňují KSČM z něčeho, co nemohla nikdy spáchat."

Je to lež. Protože asi nemůžeme předsedu komunistické strany Filipa podezírat, že má tak hrubý nedostatek informací o své vlastní straně.