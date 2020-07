Článek ekonoma Kovandy "Bezos bohatne, unie jen pokutuje" má veškeré ingredience k tomu, aby na něj člověk nejenom klikl, ale i jej dočetl (chytlavý název, pohádkové bohatství Bezose, kopání do Evropské unie). Jinak je to však, bohužel, jen nesourodá směs vesměs nepodložených dojmů zabalená do hávu odporu vůči unii a regulaci, která měla uvíznout v síti editora.

Proč?

Zaprvé, pan Kovanda prezentuje Bezosovu sázku na on-line obchod jako něco zcela kontrariánského, bláznivého, skok do neznáma. Tak tomu ovšem samozřejmě nebylo. To, že internet je médiem budoucnosti, možná nebylo v polovině 90. let panu Kovandovi zřejmé, ale mnoha jiným již ano. Nebylo to totiž nic nepředstavitelného: v USA se v roce 1995 počet uživatelů internetu zdvojnásobil (na 25 mil.), třetina populace již vlastnila počítač a vznikl třeba eBay. Bezos si byl tohoto trendu vědom a založil Amazon. Z několik kategorií věcí, které dle něj mělo jít lehce prodávat po internetu, si vybral knihy, a měl pro to dobré důvody (stále ještě vysoká poptávka po tištěné literatuře, velké množství titulů, lehké zasílání, nízká cena za kus). Nic iracionálního na tom nebylo, spíše naopak. Iracionálně vizionářské by bylo, kdyby v té době založil třeba Steam a začal prodávat počítačové hry.