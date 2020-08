Václav Klaus, ten mladší, se o víkendu zeptal, "kde to vlastně žijeme". Předpokládejme, že Václav Klaus mladší není hloupý. Není to tak docela jisté, ale neměl by být, když vystudoval obor matematika-geografie na Univerzitě Karlově a šestnáct let vedl soukromé gymnázium PORG. Přesto ale neví, "kde žije".

Václav Klaus mladší udělal o víkendu něco, co do té doby dělali republikáni Miroslava Sládka, náckové z Dělnické strany a pak samozřejmě skinheadi a různí rasističtí pitomci. V neděli, v den výročí romského holocaustu, si na svůj facebook dal vtip, ve kterém zesměšňuje žáka, který vypadá jako Rom. A přidal popisku:

"Pozdrav učitelům - 1.září je za dveřmi:-)".

A po chvíli k tomu dodal:

"xxxx po dvaceti minutách: píší tady dobráci, že je to prý rasistický vtip. ???

Mně to přišlo jako učitelský vtip, kluka jsem bral jako žáka a vůbec mě nenapadlo rasisticky zkoumat, jestli má náběh na tmavší knírek nebo co. Kdyby to říkala zrzavá holka - tak by to byl dobrý vtip a takhle ne nebo co? Fakt to nebudu mazat, kde to žijeme??".