Letos je schodek 500 miliard, příští rok možná až 250 miliard, k tomu zrušení superhrubé mzdy = minus 90 miliard, vyšší důchody = minus 15 miliard a pravděpodobný celkový dluh Česka na konci roku = 2,12 bilionu korun. Kde na to premiér Andrej Babiš chce vzít? Z prodeje dluhopisů (zatím jdou na odbyt, zatím), z daní získaných z vyšší spotřeby, která má nastat poté, co dostaneme po zrušení superhrubé mzdy ke mzdě pár stokorun (to bude úplný festival utrácení a hýření, zvlášť, až na podzim začnou firmy propouštět a naplno nastoupí koronakrize, to budou určitě lidi hodně utrácet, že), a pak (a tady už je to hodně legrační), "vidím rezervy v provozu ministerstev".

Premiér Andrej Babiš se tváří, že půlbilionový rozpočtový dluh nejenže není problém, ale že lze slibovat další miliardy. Jeho ministryně financí Alena Schillerová se tak tváří taky, jeho nespící ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček taky, vlastně všichni jeho ministři se tváří jako Babiš, a dokonce i jeho koaliční partneři, přiznaní i nepřiznaní. Jenže, proč vlastně ne?