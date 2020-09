Nedělejme si iluze, že by nějaká jiná vláda v Česku teď zvládala koronavirovou krizi tak skvěle, že bychom byli bez velkých starostí. Vedení země, jaké ale máme teď k dispozici, je opravdu strašné. A je jedno, jestli každou neděli lajkujete Babišovo kázání "čaulidi", nebo chodíte na demonstrace Milionu chvilek pro demokracii.

Těžko lze nevidět, jak současná vláda podcenila situaci a přes léto se nepřipravila na druhou podzimní vlnu. A těžko to lze nepřičítat prachobyčejné neschopnosti. Je to ale jedno. V tuto chvíli to preferencemi ANO nijak nehýbe. Láska jeho voličů je pořád silná. A jestli Babiš v neděli zase ukáže svého pudlíka Gigiho, bude ještě silnější. (Jestli to bude jiné před sněmovními volbami v příštím roce, je otázka. Pokud budou zima a ekonomicko-sociální důsledky epidemie v dalších měsících kruté, ani tenhle superman populismu si nemusí udržet svojí kondici.)

To, co dnes nefunguje, je nejen srozumitelné řízení státu tak, aby na něj důsledky epidemie novým virem dopadly co nejmírněji. Nefunguje především samotný státní aparát. Systém úřadů, který je momentálně svěřen ANO a ČSSD. Nefunguje obecně, ale nyní v krizi je to ještě větší potíž. Masivně ji pociťují nakažení, kteří se nemohou dovolat na hygienu, nebo zaměstnanci a podnikatelé, kteří krachují, protože se jim nepodařilo propasovat se tou strastiplnou úřední cestou k nějaké vládní pomoci.

Žádná předchozí, ale za posledních šest let ani ta současná vláda nezmodernizovaly státní správu, což brutální dluh, který v důsledku škodí úplně všem bez ohledu na to, koho volí. Je to problém těžce srozumitelný a tím pádem zůstává ve stínu mnohem dramatičtějších příběhů o neustále postupujícím viru nebo o rouškách nebo o tom, kde se vezmou miliardy na příspěvek seniorům.

Andreji Babišovi se mají vytýkat zmatky kolem epidemie, ale také to, že se už dávno nepodíval na celý ten komplex úřadů, neprovedl pořádnou inventuru všeho, co se uvnitř děje, jak sliboval, a pak, že nezačal na základě takového auditu stát transformovat z přebujelého, líného a neochotného molochu do efektivního, štíhlého a nápomocného aparátu. Protože mít něco takového, možná bychom nepotřebovali půlbilionový schodek letos a zřejmě čtvrtbilionový příští rok. Ale my máme bohužel už desítky let tu samou státní správu, v níž je například těžké spustit dnes klíčovou analýzu zdravotnických a dalších dat, protože každé ministerstvo používá nějaké jiné IT systémy, které dohromady nefungují.