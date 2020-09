Poslední kázání Andreje Babiše "Čaulidi" sledovali v neděli i ti, kdo se od tohoto média plného fake news doposud raději drželi dál.

Babišovo "Čaulidi" je mocné médium. Zmíněný poslední díl olajkovalo skoro pět tisíc lidí, okomentovalo přes dva a půl tisíce lidí, přes tisíc lidí ho sdílelo s dalšími lidmi. Pro premiéra je to mnohem příjemnější než chodit vysvětlovat kroky své vlády někam do skutečných médií, kde by se někdo moc ptal a do všeho moc šťoural. Takhle si může říkat, co chce. Proto kdo má rozum, "Čaulidem" se vyhýbá.

Všichni jsme byli zvědaví, jak se premiér vypořádá se stále dramatičtějším šířením covidu-19. Jestli bude lhát ještě víc a tvrdit, že všechno zvládáme perfektně, nebo jestli přijde přiznání, že jsme se kvůli jeho neschopnosti dostali do pozice nejnebezpečnější země v Evropské unii, pokud jde o koronavirus. A nakonec to bylo obojí.

Premiér samozřejmě blábolil. Jako obvykle.

"Já jsem tady proto, abych vás uklidnil. Abych vám dal i některé pozitivní zprávy, protože česká média, potažmo Česká televize, nevysílá."

"My dneska v médiích slyšíme, jak jsme nejhorší a horší než Španělsko a Francie. Ano. Když se to propočte nějak, tak je to pravda. Trendově to nevypadá dobře."

Hm. Jste uklidnění?