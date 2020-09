Všechna ta zmatečná vyjádření premiéra a ministrů a jejich úředníků v posledních dnech a celá ta směs pravd, polopravd a lží o tom, jak stát v Česku brání své občany před covidem-19, vysílají tento signál - je to jen středně těžká chřipka, zbytečně hysterčíte, ano, pro mnohé to bude smrtelné, ale nemáme stát vybavený na to, abychom všechny ochránili, lepší je, pro nás, abyste se promořili, takže nechoďte na testy, dokud to není na JIP, sami si sežeňte roušky, sami se vytrasujte, na stát se moc nespoléhejte.