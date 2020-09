Tato kampaň zdá se mi poněkud nešťastnou. Nepamatuji si totiž žádné volby, u kterých by bylo tak těžké odhadnout, kdo vůbec přijde volit. Změnou prochází snad každý segment letošní kampaně. Propadá se účinnost reklamních kanálů, protože jednoduše i kolem těch billboardů jezdí výrazně méně lidí, když zůstáváme doma. Komunikace se naplno přesouvá do on-line světa, ale jak víme, like není hlas. Kontaktní kampaně se ruší, nikdo nechce kvůli politice chytit "covida". Co ale zbude? A zajímá někoho kampaň v době růstu nakažených?