Začnu citátem: "Bohužel za naši dosavadní školní docházku jsme se v dějepise už třikrát učili o pravěku, o kterém nikdo přesně neví, jak to bylo, ale nikdy o komunismu nebo o osobnostech, jako byl například Hitler nebo Stalin, i když přesně víme, co se dělo. Natož abychom se učili něco o dnešní době a o dnešní politice. Místo toho, abychom se učili, co se teď děje ve světě, se učíme stále dokola pravěk a středověk."

Citát pochází z otevřeného dopisu, který napsaly ministru školství Robertu Plagovi dvě žákyně základních škol - čtrnáctiletá Anna Marie Pešková a patnáctiletá Ema Pohlová. V dopise neuvěřitelně výstižně popisují problémy českého stylu vzdělávání. Kromě setrvačné výuky dějepisu, kde jako by doba od druhé světové války neexistovala, si žákyně stěžují třeba na to, že česká škola učí spíš memorovat než argumentovat, což ničí zájem dětí o látku.