Chcete vědět, jak dopadnou volby? Vyhraje ANO. Ale to asi tušíte. Nevíme ale, jestli to vítězství vůbec vyloudí na tváři Andreje Babiše nějaký úsměv. Spíš ne.

Půjde sice letos o zisk co možná největšího počtu krajských zastupitelů, hejtmanů a případně senátorů, zároveň jde ale o podrobný test kondice jednotlivých stran rok před klíčovými volbami do sněmovny. A tady se asi Andreji Babišovi už dělá další vráska od starostí. Průzkumy jasně říkají, že sice vyhraje a vyslouží si nějaké hejtmany, ale také se od svých voličů dozví nepříjemnou pravdu, že se mnoha z nich nelíbí jeho vládnutí v současné krizi. Nebude to zdaleka tak suverénní vítězství jako před čtyřmi lety.

Mnohé ještě nejspíš změní koronavirová zima, ta se blíží a bude krutá. Ale buďme si jistí, že výsledky letošních voleb budou jednotlivé strany číst velmi pečlivě a v mnohých pak přijdou zajímavé změny. Takže se zkusme pár dní před hlasováním podívat, jak si dnes vlastně kdo stojí a proč a jaké asi tak má šance na úspěch.

ANO

Poslední dva průzkumy Kantar a STEM shodně ukazují, že ANO ztratilo poprvé za velmi dlouhou dobu pár procentních bodů. Spadlo kousek pod třicet procent voličské podpory. Zdánlivě to není to mnoho, ale pro marketingový tým Andreje Babiše to znepokojivé je. Průzkumy zachycují teprve začátek prudkého nástupu druhé vlny covidu-19. Reálná naštvanost voličů na vládu může být v době voleb mnohem větší. A chuť volit ANO menší.

Babišův styl politiky držel ANO nad třiceti procenty dlouhé měsíce. Až letos ho poprvé silně prověřuje nějaká krize. Na jaře měl ještě výhodu, že se velká část veřejnosti v šoku z hrozící katastrofy přimkla k vládě. Nebo k ní byla shovívavější. Pak ale přišly roušky, podezřelé nákupy ochranných pomůcek z Číny, zastavená ekonomika, propouštění v pohostinství i jinde, brutální zadlužení země vládou a hlavně naprosté zaspání před druhou vlnou koronaviru. Proto ta ztráta preferencí teď těsně před volbami.

Babišovu hnutí se nyní začíná drolit měkký obal kolem tvrdého fanouškovského jádra. A předvolební výměna ministra zdravotnictví a pokus o státnický projev v televizi tomu nezabrání.

Ukazuje se, že pro ANO je velkým handicapem, že svoji existenci staví v podstatě jen na osobě Andreje Babiše. První generace osobností typu Martin Stropnický nebo Věra Jourová je pryč. Žádné jiné výrazné postavy se po boku Andreje Babiše neobjevují. Je to sice pochopitelné, když Babiš hnutí svým způsobem vlastní, a možná je mu to i samotnému příjemné, ale s osobní popularitou vůdce pak padá i popularita celého hnutí.

Hlavní otázkou je, jak velký má ten měkký obal podíl mezi dosavadními podporovateli ANO. Jak moc hrozí, že od ANO během a po koronakrizi odejdou tihle vlažní babišovci k SPD, Pirátům nebo vůbec nepřijdou k volbám.

K těm navíc nemusí dorazit ani to tvrdé jádro voličů ANO. Zejména senioři, mezi nimiž má Babiš velké procento fandů, mohou ze strachu z nákazy zůstat raději doma.

A za rok to může být stejné. Koronavirus tu ještě bude, následky druhé vlny mohou být katastrofické, nedůvěra ve schopnost vlády se s tím vypořádat nízká. Krajské a senátní volby budou v tomto smyslu zajímavým zahřívacím kolem.