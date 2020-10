Hezky jsme si od něj půl roku odpočinuli, ani nám Miloš Zeman přes jaro a léto moc nechyběl, v Lánech se o něj dobře starali, ale teď je po všem. Naše hlava státu, jak se jeho funkci nepřesně říká, se po volbách neudržela a začala komentovat situaci. Miloš Zeman poskytl den po hlasování rozhovor CNN Prima News. A bylo to... pozoruhodné.

Padlo několik nesmyslů, jako obvykle, nechybělo štvaní všech proti Praze. Například: “Když pražská smetánka nebude měsíc chodit do nočních klubů á la Techtle Mechtle a bude doma číst knihy, jak jí doporučil profesor Prymula, no tak se možná zvýší její vzdělanost.” Podstatná byla ale pasáž, kde prezident velebil úspěch Andreje Babiše a urážel ostatní za to, že si domlouvají v krajích koalice bez ANO.

“Když jako prezident někoho jmenuji premiérem, tak vždy jmenuji vítěze voleb. Ať se mi líbí, nebo nelíbí. V tomto případě Andreje Babiše, ten se mi líbí,” řekl v rozhovoru prezident. “Tento vítěz voleb by si pak měl dohodnout nějakou koalici, to už je na něm. Bohužel v české politické realitě je taková vzpoura... a já neřeknu vzpoura neschopných nebo méně schopných, nebo chcete-li to nazvat jinak, tedy vzpoura poražených. No a tyto poražené strany pak vytvoří proti vítězi voleb vlastní splácanou koalici. Což není sportovní.”