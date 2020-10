Podle dostupných zpráv ministerstvo zdravotnictví uvažuje zcela reálně o tom, že nechá otestovat celou českou populaci na koronavirus. Působí to jako zoufalé řešení v zoufalé situaci. Není jasné, jak chce něco, co nikde jinde na světě nezkoušeli, ministerstvo provést prakticky, aniž by tím ohrozilo zdravé lidi. Statisticky se plošné testování jeví jako dobrý způsob, jak současnou kritickou situaci ještě zhoršit. Nedává totiž moc smysl, lze si to snadno spočítat.

V každém vysokoškolském kurzu úvodu do teorie statistiky a matematické pravděpodobnosti se berou tyto příklady hned na začátku. Česká republika má podle Českého statistického úřadu přibližně 10,7 milionu obyvatel, což je počet lidí, který je nutný otestovat. Zásadní otázkou je, kolik lidí z tohoto počtu je nakažených. Podle oficiálních statistik je nakažených aktuálně 60 tisíc lidí, reálně jich ale bude výrazně více. Myslet si to lze na základě prudce rostoucího poměru pozitivních testů vůči všem provedeným testům. Znamená to, že stovky, dnes už možná tisíce nakažených lidí denně nejsou vůbec zachyceny.

Vzhledem k tomu, že jde o trend trvající již několik týdnů, může být reálně nakažených klidně dalších 120 tisíc lidí, o kterých nevíme. Jak je ale očividné, je to střelba naslepo a jen dohad. Cílem plošného otestování celé populace by tak mělo být zjistit, jaká je realita. Plošné testování ale není schopné něco takového zachytit. Proč? Předpokládejme zjednodušeně pro náš příklad, že v populaci 10,7 milionu lidí je nakažených 120 tisíc. Co bychom se dozvěděli po provedení plošného testování?