Změny ve vývoji pandemie jsou rychlé a těžko předvídatelné, což vede k tomu, že naši pozornost upoutáváme ke krátkodobějšímu výhledu jako například ke změnám v restriktivních opatřeních. Jsme natolik zaměstnáni naléhavostí aktuální situace, že nezbývá moc kapacity pro uvažování v dlouhodobějším horizontu. Nic ale netrvá věčně. Covid-19 není první pandemií a někdy v budoucnu se situace utěší. Odpoutáme-li se tak na moment od aktuálního dění, jaké jsou možné dlouhodobé změny, které pandemie ekonomikám přinese?

Značnou roli může sehrát nejistota, která ze společnosti jen tak nevyprchá. Stále totiž zůstává velké množství neznámých. Co když urychleně vyrobené vakcíny budou proti koronaviru účinné jen po krátkou dobu anebo se jejich vedlejší účinky prokážou být horší, než se očekávalo? A důvodem nejistoty může být i ještě pesimističtější scénář, co když svět zasáhne další šok ještě před tím, než ten aktuální skončí? Ve výsledku tak podniky mohou být více zdrženlivé v investování a spotřebitelé po možném prvotním dohánění poptávky v dlouhodobějším časovém horizontu pravděpodobně zintenzivní svůj sklon spořit. K tomu lze přičíst negativní dopady na produktivitu. Kvůli pandemii bude mnoho dětí, které prakticky ztratí rok školní docházky, a absolventů, kteří budou mít na oslabeném pracovním trhu problém najít zaměstnání a jejichž budoucí příjmy budou nižší, než by byly v alternativním světě bez covidu.

Z té pozitivnější stránky můžeme mezi následky pandemie spatřit urychlení technologické změny. Kromě technologií šetřících náročnost na pracovní sílu existují i technologie propojující pracovní sílu, které díky pandemii zaznamenaly vzestup. Nejednomu z nás se vybaví aplikace Zoom, která je při práci z domova hojně využívána. Tento vývoj dává prostor pro růst outsourcing sektoru – pro firmu sídlící v jednom koutě světa je snadnější získat zákazníky v geograficky odlehlých místech. Ve výsledku se tím zvýší přístup k informacím a škále služeb. Na druhé straně to však povede k zesílení poklesu mezd k HDP ve vyspělých ekonomikách, který je už nějakou dobu pozorovatelný.

Některé změny jsou více pravděpodobné než jiné. Koneckonců ale platí, že dopady pandemie budou dlouhodobé a povedou ke strukturálním změnám.