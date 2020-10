Zdá se možná zbytečné dokola omílat, co všechno provedla vláda za poslední půlrok špatně, ale dělat se to musí. Sice už ti, kdo toho jsou schopni, všechno podstatné vědí a ti ostatní si musí zkrátka žít se svými představami o schopnostech současného premiéra, důležité nicméně je pokusit se zachránit, co se ještě dá.

Zrovna u jedné z toho velkého množství vládních chyb by snad bylo možné provést rychlou nápravu. Jestli totiž něco stát právě teď neumí a Andrej Babiš naopak skvěle umí, je komunikace. Schopnost oslovovat velký počet lidí. A srozumitelně vysvětlovat, co se děje.

Babišovo PR je legendární, dokázalo zázrak a přesvědčilo stovky tisíc špatně placených, zadlužených a nespokojených lidí, že se o jejich starosti nejlépe postará megalomanský byznysmen žraločího typu. Zatím ale tenhle tým komunikačních kouzelníků pracuje pouze na tom, aby jejich šéfa obdivovalo co možná nejvíc lidí. Takže co tenhle nápad? Co ten tým využít i pro nás ostatní, kteří teď naprosto nechápeme, proč jsme na tom v boji koronavirem mezi nejhoršími na světě, proč tu muselo zemřít přes tisíc lidí s koronavirem, proč tu nejspíš zkrachují tisíce lidí, kterým teď stát omezil a zakázal živobytí?