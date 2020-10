Česká republika bývá často hydrology a vodohospodáři označována za střechu Evropy. Prochází námi hlavní evropské rozvodí a je pravdou, že jsme z hydrologického hlediska silně závislí především na srážkách. Máme však i nezanedbatelné a dosud ne plně využívané zásoby podzemní vody, které jsou v mnoha ohledech vnímány jako zlaté rezervy. Hydrologická bilance nutila naše předky k ne vždy ideálnímu nakládání s vodou a především pak s krajinou. Dostupnost vody je totiž velmi úzce spojena nejen s množstvím spadlých srážek a intenzitou výparu, ale i způsobem, jakým právě s krajinou pracujeme, jak ji využíváme a jak o její kvality pečujeme.

V posledních dekádách si Česká republika několikrát vyzkoušela, co to jsou velké povodně, a v posledních několika letech jsme zažili i jejich opak – sucho. Oba dva fenomény k našemu klimatu patří, avšak současné projevy extrémů počasí vedou k dalším zamyšlením, a to nad probíhající globální klimatickou změnou a některými "všespásnými" a velmi nákladnými projekty.

V kontextu těchto fenoménů se v naší zemi setkáváme s projevy dlouhodobé degradace kvality našich ekosystémů, ale i se snahou je regenerovat, zavádět agroenvironmentální opatření v naší zemědělské krajině. Přemýšlíme, jak rozumně obnovovat naše lesy, revitalizovat narovnaná koryta našich řek a zavádět i v urbanizovaných oblastech přístupy směřující k šetrnému nakládání s vodou. Je zřejmé, že v krajině vzniká prostor pro střety zájmů. Bylo by asi utopií domnívat se, že zájmy všech aktérů, kteří projevují vůči krajině své nároky, budou bezvýhradně naplněny a uspokojeny.

U řady projektů tak jde o nalézání optimální varianty a hledání kompromisů. Existují ovšem projekty, kde si nejsem jistý, zda při reflexi minulých zkušeností lze optimální varianty vůbec nalézt a zda lze najít zmiňovaný kompromis. Z minulosti řady civilizací víme, že špatná rozhodnutí vedla k jejich kolapsu nebo k zásadnímu ohrožení jejich budoucnosti.

Takovým problematickým projektem je z pohledu přírodovědce, který se zabývá řekami a krajinou, i kanál Dunaj–Odra–Labe. Na pomyslném českém stole je již mnoho staletí – a mimo jiné právě proto by se měl podle současných podporovatelů realizovat. Prý i z úcty ke Karlu IV. A když ne celý, tak aspoň v nějakých dílčích částech.