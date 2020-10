Ústav zdravotnických informací a statistiky "zajišťuje sběr, kontrolu, zpracování, analýzu a publikování dat informačních subsystémů".

Ještě letos v únoru jste o tomhle úřadu s nepříliš atraktivním jménem nejspíš neslyšeli, je to ale klíčová součástka českého zdravotnictví. Ročně spotřebuje až 350 milionů korun a zaměstnává asi 200 lidí, kteří mají k dispozici tuny dat a informací o našich nemocech a o schopnosti zdravotního systému je léčit. A je to úřad, který vede už šest let pan profesor Ladislav Dušek. Odborník, který 26. srpna prohlásil: "Virus slábne, tu show už si nezaslouží."