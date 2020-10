Vláda Andreje Babiše je asi nepoučitelná. To, co v době koronakrize opravdu nezvládá, je komunikace. A nijak se to nelepší.

Je to klíčová věc. Podle dostupných informací, například modelů Centra pro modelování biologických a společenských procesů, lidé snížili v prvním týdnu po zavedení podzimních opatření své sociální kontakty asi o 20 %. Aby se ale začaly všechny ty nebezpečně rostoucí covidové křivky skutečně "oplošťovat", je potřeba, aby je snížili o 60 %. A k tomu je evidentně třeba vést, nabádat. A kdo jiný to má udělat než vláda.