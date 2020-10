Co se týče dat, je portál ministerstva zdravotnictví poměrně skoupý. Třeba s tím německým se nedá vůbec srovnávat. A pokud chce občan vidět i další data, na jejichž základě se vláda rozhoduje o dalších opatřeních, musí si je vybojovat na úřednících. Je pak těžké věřit tomu, že se vláda rozhoduje na základě skutečně promyšlených analýz, které s nějakou pravděpodobností říkají, co se stane, když se třeba zavřou školy, ale nechají se otevřené obchody. Naštěstí už od léta existují studie, které toto umí a jejichž výsledky používají modely, které umožňují simulovat, co se bude dál dít, i pro Česko. Z toho oxfordského je zřetelné, že vláda aktuálně skutečně nemá jinou možnost, než přijmout opatření, která ve středu přijala. Simulace je navíc na rozdíl od nějaké vládní dostupná komukoliv.