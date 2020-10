Sněmovna je jen žvanírna, prohlásil kdysi Andrej Babiš, ve čtvrtek tam přišel a dal tomuto výrazu adekvátní náplň.

Na pořadu byly první interpelace poté, co jeho vláda ještě víc zpřísnila omezení pohybu nebo podnikání kvůli šíření nákazy covid-19. Bylo samozřejmě naivní očekávat, že by snad premiér před poslanci uznal chyby nebo dokonce, že by se omluvil. Naopak, zdá se, jakkoliv je to neuvěřitelné, že je asi i sám před sebou přesvědčený o tom, že on i jeho administrativa udělali to nejlepší, co mohli.

Jenže ono téměř nelze jen tak v klidu sledovat tu premiérovu aktivní práci s pravdou, když někde mluví o koronakrizi a o tom, jak ji jeho vláda zvládá. To se chce křičet. Bohužel i poslanci mají v rámci ústních interpelací jen omezenou možnost reagovat a my obyčejní občané s tím nezmůžeme už vůbec nic. Takže zkusme tady odehrát takové malé fiktivní interpelace, během kterých můžeme premiérovi třeba skočit do řeči a položit mu nějakou otázku. Vezměme ty jen jeho nejskandálnější výroky. A přihmuřme zase oko nad jeho schopností se srozumitelně vyjadřovat. Nic jiného nám ani nezbývá.

"Takže tady není, tady se snaží někdo udělat nějakou atmosféru, že vláda byla úplně pitomá, nic nedělala, a že jsme měli nějaký materiál, ale že jsme na něj nereagovali. Reagovali jsme, reagovali jsme. A samozřejmě byla tady národní strategie testování, která byla u mě přijata a vylepšena. Koncem července, koncem září. Takže já říkám, že my ty analýzy jsme měli."