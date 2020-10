Andrej Babiš začal na svém Facebooku zdravit veřejnost slovy "Vážení spoluobčané". Své "Čau lidi" použil naposledy 4. října. Něco se děje.

Děje se to, že se Andrej Babiš začal měnit. Je pryč ten suverén, který nikdy neudělal nic špatně, ať to stálo co to stálo a ať to třeba nemělo s realitou nic společného. Je to už skoro měsíc, co poprvé nesměle připustil, že "se chyby staly".

A i když jsou i teď jeho facebooková i jiná kázání hlavně o tom, že to lidi byli nezodpovědní a můžou za současnou strašlivou situaci, objevují se tu u českého premiéra stopové prvky něčeho, co vzdáleně, opravdu velmi vzdáleně připomíná pokoru.