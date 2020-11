Pokud se politikům v příštích měsících podaří zbavit se současného ředitele České televize, bude dobré zamyslet se, jestli dál platit koncesionářské poplatky. Ne snad proto, že by Česká televize byla bez problémů a Petr Dvořák andílek. To není to podstatné. Důležitější je, že by to byl těžko zpochybnitelný důkaz, že veřejnoprávní televize musí především vyhovovat těm, kdo mají zrovna moc, a ne těm, kdo ji platí. Jinak bude ztrestána.

Právě teď se pokouší část zástupců veřejnosti (politici a radní ČT) ovládnout a sobě přizpůsobit podobu veřejnoprávní televize, a pokud se jim to povede, tak proč platit specifickou daň zvanou koncesionářský poplatek?