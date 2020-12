Bylo fascinující sledovat, jak se při tvorbě daňového balíčku na rok 2021 uplatnil stejný přístup, který použili pejsek s kočičkou při vaření dortu. Těm z výsledku bylo zle. Nám asi bude také, pokud vše nenapraví vládou přehlížený Senát. Nebo se možná tímto stylem řídí firma? Asi jak která.

Ze všech ingrediencí toho nepodařeného dortu mě nejvíce zaujala příchuť, kterou dodal pirát Mikuláš Ferjenčík. Ten ve svém svatém tažení proti bohatým navrhl zdanit příjem z cenných papírů. Jeho návrh je přitom napsaný tak, že nedává smysl, a on sám jej následně nebyl schopen obhájit a pouze konstatoval, že "pokud má jeho návrh nějaké díry, pak je potřeba je zalepit".

Ferjenčíkův návrh nemíří na ty, kteří žijí z kapitálových výnosů, ale na české podnikatele, kteří roky budovali své firmy ze zdaněných zisků. Celou dobu dávali práci zaměstnancům, odváděli všechny odvody a platili daně. Podle návrhu pana Ferjenčíka jim pak stát v okamžiku prodeje společnosti kupní cenu zdaní. Pokud bylo cílem demotivovat české podnikatele, aby nerozvíjeli své firmy, popřípadě destabilizovat kapitálový trh, pak návrh trefil hřebík na hlavičku.

Naším zájmem by ale přece mělo být mít co nejvíce úspěšných českých podnikatelů, a ne ekonomiku postavenou na "montovnách" se zahraničními vlastníky. Český podnikatel u nás zůstane i v době krize a případné dividendy neodvede do zahraničí, ale obvykle investuje opět v rámci naší ekonomiky.

Už více než čtvrt století pomáhám zejména českým podnikatelům najít pro jejich společnosti, které nemají komu předat, nové vlastníky. Ve více než stovce realizovaných transakcí prodávajícím vždy záleželo na budoucnosti jejich firmy a jejích zaměstnanců pod vedením nového vlastníka. 31 let po sametové revoluci je smutné sledovat, že člen potenciálně vládní strany vidí v poctivě pracujících podnikatelích pouze ty, které je potřeba ještě více zdanit. Jsou snad Piráti jen sexy komunisté s internetem?