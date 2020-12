Je to jednoduché – části politického spektra stojící dílem mimo parlamentní půdu se podařilo ovládnout Radu České televize, a protože to jsou proudy, které Českou televizi podezírají, že jim ubližuje, nebo se dokonce podílí na sorosovském spiknutí světa, snaží se teď prostřednictvím svých radních tou televizí otřást. Co přesně ale chtějí, se neví.

Jakýmsi zosobněním těchto proudů se stala mladá ekonomka Hana Lipovská, která je jinak v duu s Janou Bobošíkovou především zapálenou bojovnicí proti všemu zlu z "Bruselu". To ona v listopadu navrhla odvolání dozorčí komise rady, což je poradní orgán, který může nahlížet do hospodaření televize. A zejména ona se stala hlavní hvězdou úterního jednání volební komise sněmovny, která má dohlížet na to, jak rada dohlíží na Českou televizi.