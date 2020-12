Představte si, že byste po šestiletém manželství zjistili, že vaše drahá polovička má nejen někoho jiného, ale když se tak trochu ozvete, ani ne moc, tak vám povýšeně sdělí, ať si klidně jdete, že vás vlastně nepotřebuje.

Měli jste spolu docela důležitou dohodu o financích. Jakékoliv velké změny v rodinném rozpočtu se měly provádět jen tehdy, když s nimi budete souhlasit oba. Ale vaše nevěrná polovička si ze společné kasičky rozhazovala, jak se jí líbilo. A třeba váš nápad, jak se zajistit na důchod, hodila rovnou do koše.

Řekněte, zůstávali byste v takovém manželství? Nebylo by rozumnější najít si partnera, který vás respektuje, který vám dává to, co vy jemu, který vámi nepohrdá a jen vás nevyužívá?

Asi ano, ale co kdyby to bylo ještě o něco komplikovanější? Co kdyby byl ten nevěrnický partner zároveň úspěšný, oblíbený a vy byste se díky jeho postavení mohli také držet na vyšší společenské úrovni, která by vám přinášela jisté benefity? Stálo by vám to za trochu toho ponížení? Nebo dokonce trochu víc ponížení? Ponížení až na hranici samého zničení?

Je to pozoruhodná situace, že? Žít v takovém dilematu musí být velmi nesnadné. A týkat se to člověka, politovali bychom ho nejspíš.

Už poněkud hůř ale budeme hledat soucit u sociální demokracie - nejstarší politické strany v Česku, která se polovinu našeho porevolučního období držela u vládní moci, ale spojenectví s Andrejem Babišem ji vymačkalo jako citron a nyní ji mnohé průzkumy umisťují až pod pětiprocentní hranici volitelnosti do sněmovny.